Присвоили более сотни дронов для ВСУ. Разоблачена группа мошенников

Правоохранители разоблачили банду, которая присвоила более сотни дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обманула продавцов на 11 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, организовал преступную группу житель Тернополя, привлекая к банде еще двух человек. Подозреваемые входили в доверие к волонтерам, а также военнослужащим, предлагающим им квадрокоптеры по низким ценам. Чтобы не вызывать подозрений, они зарегистрировали ФЛП на подставное лицо и сначала поставляли пробные партии с частичной предоплатой.
"После этого предлагали купить большие партии товара по еще более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда потерпевшие перечисляли средства - переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков", - пишет Офис генерального прокурора.
Фото: разоблачена группа мошенников, которые присвоили более сотни дронов для ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Полученные же деньги выводились на криптокошельки или счета фиктивных субъектов. После этого мошенники делили их между собой.
В частности банда обманывала и продавцов квадрокоптеров.
Фото: разоблачена группа мошенников, которые присвоили более сотни дронов для ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)
"Покупая сначала небольшие партии с отсрочкой оплаты, они рассчитывались в полной мере, а после этого заказывали больше и обрывали любую связь. За 9 месяцев они обманули по меньшей мере 9 человек на общую сумму 10,7 млн гривен", - рассказывает Офис генпрокурора.
Во время обысков в Киеве, Тернополе и Львове были изъяты:
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Также проводится проверка на причастность к совершению преступлений других лиц.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было объявлено о подозрении экс-советнику Минобороны и бывшему народному депутату из-за аферы по закупке военной формы.
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