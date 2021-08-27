RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Щеплені "Супутником V" білоруси намагалися підкупити прикордонників

Автор: РБК-Україна

Українські прикордонники не пропустили трьох громадян Білорусі, які пред'явили сертифікат про щеплення вакциною "Супутник V" білоруського виробництва. А коли ті спробували дати хабар, склали на них протокол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що напередодні ввечері до пункту пропуску "Сеньківка" прибули троє громадян Білорусі, які пред'явили сертифікати про вакцинацію.

"Під час перевірки документів прикордонники з'ясували, що зазначена вакцина, "Гам-ковід-вак" (комерційна назва "Супутник V", - ред.) білоруського виробництва, не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я. Прикордонники відмовили громадянам сусідньої країни у в'їзді до України", - йдеться в повідомленні.

При цьому чоловік запропонував прикордонникам 50 доларів, щоб його з сім'єю пропустили. За даним фактом направили повідомлення в Нацполіцію за статтею "пропозиція неправомірної вигоди". Грошові кошти вилучено, громадян Білорусі не пропустили через кордон.

Нагадаємо, іноземцям для в'їзду до України треба мати медичну страховку, яка покриває витрати на лікування, негативний тест або сертифікат про вакцинацію тими вакцинами, які включені до переліку ВООЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВакцина