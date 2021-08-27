Щеплені "Супутником V" білоруси намагалися підкупити прикордонників

Українські прикордонники не пропустили трьох громадян Білорусі, які пред'явили сертифікат про щеплення вакциною "Супутник V" білоруського виробництва. А коли ті спробували дати хабар, склали на них протокол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що напередодні ввечері до пункту пропуску "Сеньківка" прибули троє громадян Білорусі, які пред'явили сертифікати про вакцинацію.

"Під час перевірки документів прикордонники з'ясували, що зазначена вакцина, "Гам-ковід-вак" (комерційна назва "Супутник V", - ред.) білоруського виробництва, не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я. Прикордонники відмовили громадянам сусідньої країни у в'їзді до України", - йдеться в повідомленні.

При цьому чоловік запропонував прикордонникам 50 доларів, щоб його з сім'єю пропустили. За даним фактом направили повідомлення в Нацполіцію за статтею "пропозиція неправомірної вигоди". Грошові кошти вилучено, громадян Білорусі не пропустили через кордон.