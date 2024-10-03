Привезенное из Курщины: украинские экспонаты или российское имущество?

Выставка про Суджу "...за пределами родного края" в Музее войны (все фото: Роман Пупенко)

Об украинском прошлом Суджанского края, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, – в колонке для РБК-Украина рассказал историк, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий.

Когда мы в Музее войны анонсировали открытие выставки "..за пределами своего родного края", с привезенными из Суджанского района несколькими вещами, как, например, кусок от демонтированного нашими военными памятника Ленину, простреленный дорожный указатель "УКРАИНА – РОССИЯ" из пограничного перехода "Суджа", газету "Суджанские вести", то в музейной среде посыпались вопросы: насколько это легально/разрешено, и не мародерство ли вообще это как таковое.

Генеральный директор музея Юрий Савчук, который вместе с фотографом Романом Пупенко поехал в середине августа на занятые войсками обороны земли в Курщине, выступил куратором и вдохновителем этой выставки. По его убеждению, привезенные предметы не составляли на территории России художественную ценность, и ни один такой предмет привезен не был. Вместо этого такую ценность упомянутые предметы приобрели, уже став экспонатами в музее, а дорожный знак, символизирующий историческую развилку Украины и России, вообще вдохновил на создание выставки ".. за пределами своего родного края".

"На десятый день после того, как началась курская операция, началась наша экспедиция по ее документированию, чем мы занимаемся с первого дня войны: фотофиксация, что не запрещено никакими конвенциями, это та правда, которая им [россиянам] колет глаза; второе – это запись устной истории, здесь на выставке отдельные видео разговоров с суджанцами можно увидеть в импровизированном "кинотеатре"; третье - это собственно артефакты: дорожный знак испорчен, и мы, считайте, выполнили волонтерскую работе по уборке российской территории", - говорит Савчук.

Выставка была открыта ровно через месяц после начала операции в Курской области РФ – 6 сентября 2024 г. В этот максимально короткий срок удалось привлечь к ее созданию несколько общегосударственных и региональных культурных институций, без которых ее целостность и выразительность нельзя было бы представить: Национальный архитектурно- исторический заповедник "Чернигов древний", Харьковский исторический музей имени Николая Сумцова, Центральный государственный исторический архив Украины в Киеве и Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины.

Сам перечень учреждений уже дает понять, что привезенные из Суджанщины артефакты хоть важны и весомы, но не основные для концепции выставки, идея которой – в рамках выполнения указа президента Украины "Об исторически заселенных украинцами территории Российской Федерации" – показать исторические связи северного Посеймья с Украиной.

Это из этой экспозиции украинцы узнали про три основанных гетманом Иваном Степановичем Мазепой села в регионе: Ивановское, Степановка и Мазеповка. В селе Ивановское остались палаты Мазепы – его имение, фото и план которого также представлены. Узнали, что эти земли принадлежали к одному из казацких слободских полков – Сумскому. Что кроме типично украинского характера Суджанщины "за пределами родного края" оказались территории Белгородщины и Воронежщины. Рассмотрели традиционный слободский мужской и женский костюм, составленный харьковскими музейщиками.

Особое внимание привлекает стена с цитатами обращений жителей региона с просьбами присоединить их к (сначала) Украинской Народной Республике, а впоследствии, во время формирования границы между советскими Россией и Украиной – к последней. Вот некоторые из них (дословно в соответствующей орфографии):

НА КУРШИНИ МАЮЧИ 17 ТЫСЯЧ ЖИТИЛИВ ... МИ ОСТАЛИСЬ ЗА МЕЖОЮ СВОГО РИДНОГО КРАЮ;

всъ мы единодушно постановили: ходатайствовать передъ Центральной Радой, о присоединеніи насъ къ нашей матери Украини;

бо тілько тоді не буде насильства над нашими національними чувствами;

Наречие языка в нашем селении хохлацкое, желаем учить детей на украинском языке, взрослых людей, ликвидировать неграмотность на том же языке, в избе читальне, доклады, газеты тоже самое на украинском;

…общий сход ходатайствует о присоединение сл. Гончарной к Украине и тем облачить экономическую и административную связь с таковой;

Ми селяне не знали, чого наш край заселений українцями не відходе до України, які причіни цьому теж не знаємо;

В березні місяці 1925 року, постановою безпартійної конференції селян Суджансько волости, було висінуто питання, в частині ПРИЄДНАННЯ ДО УСРР сел Суджанської волости, яки мають економичну, политичну і культурну тягу до сусідніх округ УРСР.

Сами же документы (в том числе выписки из протоколов собрания в селах на территории современной Курской области) полностью представлены в электронном виде.

Вторая часть выставки состоит собственно из привезенных артефактов, видеофиксации разговоров Юрия Савчука с суджанцами и первой персональной фотовыставки Романа Пупенко, получившей название "Рубеж". Это 26 полноформатных фотографий (отобранных из общего числа 6665), зафиксировавших, как выглядела жизнь в Судже, на пограничном пункте, газораспределительной станции, блокпостах украинских военных по состоянию на середину августа 2024 г.

"Константинович, простите, не уберег", - смеясь, говорит закадровый голос военного о разбитом памятнике Ленину Юрию Савчуку. Но кусок носа музею все-таки достался – артефакт все-таки.