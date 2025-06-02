Без частных игроков и долгосрочных закупок Украине грозит нехватка газа, - эксперт

Представляя результаты анализа возможных сценариев накопления газа, она отметила, что оптимистический сценарий предусматривает накопление 15 млрд кубометров газа в подземных хранилищах.

Для этого закачка должна происходить на уровне 32 млн куб. м в сутки, а объем импорта составит около 5 млрд куб. м. В этом случае, отмечает Лапенко, страна будет "хорошо подготовлена к зимнему периоду даже в условиях внешних вызовов".

Зато средний сценарий, который предусматривает накопление 13 млрд куб. м и импорт 3,7 млрд куб. м, позволит покрыть только базовые потребности. Пессимистический вариант, с запасами на уровне 11-12 млрд куб. м и импортом до 2 млрд куб. м, потребует дополнительных закупок зимой по более высоким ценам.

"Пессимистический сценарий приведет к недостижению как целевого уровня запасов, так и даже показателей перед стартом отопительного сезона 2024-2025 годов. Это создает высокий риск дефицита газа зимой", - подчеркнула Лапенко.

В то же время, по ее словам, Украина еще имеет инструменты для улучшения ситуации. Среди них - привлечение частного сектора к работе на газовом рынке через развитие биржевой торговли и прозрачных условий, заключение долгосрочных контрактов, использование механизмов совместных закупок, активизация закачки уже с июня, а также обеспечение внешнего финансирования через гранты, кредиты и госгарантии.

По мнению DiXi Group, привлечение частных трейдеров, прозрачный рынок и укрепление инфраструктуры могут стать решающими факторами для прохождения отопительного сезона без новых кризисов.