Приватизація "Президент-Готелю" дозволить залучити інвестиції, - експерти

Експерти сходяться на думці, що комплекс варто було приватизувати вже давно. Такі спроби робилися у 2014, 2015 і 2017 році, при трьох різних урядах - Азарова, Яценюка і Гройсмана. Однак всі вони закінчилися безуспішно з різних причин.

"Для "Президент-Готелю" приватизація - необхідність. З кожним роком стан готелю тільки погіршується. Він стає менш привабливим як для туристів, так і для потенційних інвесторів. Ефективний власник забезпечить реновацію і якісне управління комплексом, налагодить бізнес і створить нові робочі місця. А держава на прозорому аукціоні отримає за готель ринкову ціну і роками буде забезпечена податками завдяки роботі бізнес", - зазначили у Фонді держмайна.

У Фонді також підкреслюють, що для проведення реновації готелю, а також обслуговування всього комплексу інвестору потрібно залучити сотні фахівців, а це означає появу нових робочих місць.

У Concorde Capital - компанії, обраної радником з приватизації - також відзначають, що готель давно вимагає залучення приватних інвестицій.

"У мене немає сумнівів: "Президент-Готель" потрібно приватизувати, і якомога швидше. Мінімальні інвестиції для підтримки готелю в робочому стані повинні скласти близько 500 мільйонів гривень", - підкреслює Ігор Мазепа, генеральний директор Concorde Capital.

Він також додав, що приватні компанії набагато ефективніше працюють в готельному бізнесі, ніж держава.

"Приватний інвестор буде зацікавлений в залученні в готель постояльців. А значить ми побачимо, як покращиться сервіс, зовнішній вигляд і комфорт комплексу. Це додатковий плюс у розвиток міського середовища і бізнесу в столиці", - вважає він.

Своєю чергою, експерти впевнені, що державне управління непрофільним бізнесом не приносить користі ні самим об'єктам, ні державі. Приватизація таких активів - необхідний крок, який поліпшить стан справ.

"Чи потрібен цей актив державі? - Ні, не потрібен. Логіка наступна: якщо держава володіє певним підприємством або активом, воно повинно пояснити, навіщо воно ним володіє. Якщо держава не може цього пояснити, то потреби у володінні таким підприємством немає. Навіщо державі володіти готелем? Якщо ринок може впоратися з певною функцією - державі не слід її виконувати. На ринку є багато приватних готелів, успішно конкуруючих між собою - значить державі немає сенсу займатися бізнесом. Сьогодні потреби в державному готелі немає", - заявив Андрій Бойцун, експерт з корпоративного управління держпідприємств і приватизації.

Протягом довгого часу держава відкладала приватизацію непрофільних активів "на безрік", що негативно позначилося на стані об'єктів.

"Велика приватизація запізнилася мінімум років на 20. Якби приватизацію держпідприємств почали хоча б 10 років тому - ситуація була б кращою. У всякому разі, запустити цей процес краще пізно, ніж ніколи. Що ж стосується "Президент-Готелю" - об'єкт давно потрібно приватизувати. Чим швидше це зробити - тим краще. Однак готель обтяжений договорами оренди, тому яка сума надходжень надійде в результаті продажу і чи буде вона відповідати очікуванням - питання відкрите", - вважає інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Нагадаємо, "Президент-Готель" - державний чотиризірковий готельно-ресторанний комплекс у діловому кварталі Києва. У 2009 році Державне управління справами передало готель в довгострокову оренду до 2034 року.