Приватизація, енергоринок, соціалка: Корнієнко назвав пріоритети роботи 5 сесії ВР

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Затвердження Антикорупційної стратегії, податки з грального бізнесу, відновлення великої приватизації, реформа енергоринку та соціальний захист. Такими є головні питання, які депутати мають розглянути найближчим часом.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді депутатських фракцій.

"У нас є цілий план законодавчих робіт, який, я впевнений, ми завтра затвердимо. Це будуть реформи, які допомагатимуть людям жити краще", - сказав Корнієнко.

Найближчим часом депутати працюватимуть над завершенням земельної реформи та податками з грального бізнесу.

Також повернеться парламент і до питання великої приватизації, яка була заблокована через пандемію. Вона дозволить наповнити бюджет і передати підприємства до рук тих власників, які будуть якісно ними керувати.

Ще одне важливе питання, яке розглядатимуть невідкладно - реформа енергоринку. Вона має розв’язати давні проблеми монополії та незбалансованості в цьому секторі.

Серед реформ, які найближчим часом парламент має перезапустити, Корнієнко назвав повноцінну податкову та судову та реформи. Депутати мають розглянути президентський законопроект № 3711 про зміни до закону про судоустрій і статус суддів.

Також триває робота над економічним блоком - нульовою декларацією, податком на виведений капітал та реформою соціального захисту, зокрема, щодо прожиткового мінімуму і всього, що з ним пов’язане.

Водночас депутати мають намір з’ясувати, наскільки ефективними були запровадженні до бізнесу обмеження на період локдауну.

"На годині запитань до уряду плануємо заслухати пана Степанова, який звітуватиме про програму вакцинації, а також про результати локдауну. Чи були досягнуті цілі, які ми ставили, коли обмежували діяльність малого бізнесу, креативних індустрій", - сказав Олександр Корнієнко.

Окрему увагу депутати планують приділити законопроекту № 4333, що посилює відповідальність за незаконне виселення з житла: штраф від 170 тис. грн до 255 тис. грн або позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

У рамках боротьби з корупцією парламент найближчими тижнями розгляне законопроект № 4135 про Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки та внесення зміни до закону "Про запобігання корупції").

Також депутати мають намір закріпити використання електронних паспортів громадян - внутрішніх та для виїзду за кордон. Наразі е-паспортами через мобільний додаток порталу "Дія" користуються близько 5 млн осіб, але це тимчасовий проект, тому для використання електронних документів після 2021 року необхідно ухвалити відповідний закон.

Крім того, Верховна рада приділить увагу підсиленню української армії та великими інфраструктурними національними проектами, які цьогоріч будуть розширюватися. Зокрема мова йде про "Велику реставрацію" - збереження та реконструкцію об’єктів культурної спадщини.

За словами першого заступника голови ВРУ Руслана Стефанчука, найближчим часом триватиме робота і над проектами щодо народовладдя.

"Закон про Всеукраїнський референдум - це велике досягнення. Але ми на цьому не зупиняємо роботу над великим блоком законів народної демократії. Сподіваюся, що вже на цьому тижні ми зберемо чергове засідання групи з народовладдя, де розглянемо проект закону про місцеві референдуми", - сказав Стефанчук.

Також найближчими днями має вирішитися питання введення санкцій проти Нікарагуа через відкриття так званого почесного консульства цієї країни в анексованому Криму - зараз цей указ на підписі у президента.

"Це рішення Ради національної безпеки й оборони, і тому в разі підписання президентом цього указу потрібно буде забезпечити вимоги закону про внесення його на розгляд Верховної ради протягом 48 годин", - пояснив Стефанчук.