З Приватбанку на рахунки "Кварталу 95" Зеленського вивели 41 млн доларів, - Ар'єв

Фото: Володимир Зеленський (facebook.com zelenskiy95)

За словами Ар'єва, все відбулося за "стандартною для олігарха схемою розкрадання"

На рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського вивели 41 мільйон доларів з "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського. Про це на своєму Facebook написав народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв.

Нардеп заявив, що відбулося все за "стандартною для олігарха схемою розкрадання", яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав "сипатися" під тягарем піраміди, створеної власниками.

"У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара – 8 грн) компаніям "Реаліз Ойл" та ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять до структури групи "Приват" Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", – пише нардеп.

Він зазначив, що керівником "Укртранснафти" на той час був Олександр Лазорко – керівник інших компаній групи Приват та відомий "маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват".

"Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з "Укртранснафти" на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%)", – заявляє Ар'єв.

Далі, за його словами, компанія Transit SA проганяє ці кошти через 4 "офшорки", зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн доларів "осідає" на компанії Godfrey Consulting Limited, що зареєстрована на Сергія Мельника.

За словами нардепа, це ще один представник номінальних власників, який "володіє" більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі. Крім того, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" та директором ряду компаній групи Приват.

"Замаскувавши рух коштів через офшорки, вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського", – заявляє політик.

Кошти, за даними нардепа, були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження.

"Всі кошти виводилися зі схожим призначенням платежів "оплата" або "передоплата за послуги згідно контрактів". Також відповідно до одного з призначень, 1,3 млн € були направлені на купівлю нерухомості", – заявляє Ар'єв.

Він наголошує, що "всі компанії зареєстровані в офшорних зонах".

"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх – кіпрської Aldorante Limited та Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. 41 млн $ виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", – заявляє Ар'єв.

Нагадаємо, Зеленський задекларував мільйонні доходи і декілька квартир.

У декларації Зеленський вказав 7,3 млн гривень доходу за 2017 рік (бізнес, відсотки по вкладах, здача нерухомості в оренду і гонорари), його дружина отримала близько 800 тис. гривень. Крім того, в банках зберігається понад 430 тис. доларів і 1,2 млн гривень. Ще майже 9 тис. доларів зберігається на рахунках його дружини. Готівкою Зеленський зберігає 285 тис. доларів, 50 тис. євро і 220 тис. гривень.