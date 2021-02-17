У ПриватБанку відсутнє право оскаржити рішення суду у справі Суркісів, - рада ВР

Відповідний запит про надання правових висновків до науково-консультативної ради направив Верховний суд 17 грудня 2020 року, уточнив він агентству.

За його словами, такої думки дотримуються сім з восьми членів ради у зв'язку з тим, що на час прийняття судом рішення у 2017 році діяв Цивільний процесуальний кодекс 2004 року, який не передбачав можливості для оскарження такого рішення.

Зокрема, до таких висновків прийшли член-кореспондент Національної академії правових наук України Костянтин Гусаров, доктор юридичних наук Ірина Коваль, доцент кафедри цивільного кодексу Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого Денис Сибільов, президент Національної академії правових наук Олександр Петришин і професор кафедри цивільного права національного університету "Одеська юракадемія" Неллі Голубєва, стверджує джерело.

Співрозмовник агентства додав, що відповідне рішення підтримав також доцент кафедри цивільного права і процесу, юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, батько екс-керівника Офісу президента Андрія Богдана, Йосип Богдан і академік Національної академії правових наук В'ячеслав Комаров.

Зі свого боку, зазначає джерело, член ради, кандидат юридичних наук Вадим Беляневич підтвердив право банку на оскарження в касаційному порядку рішень судів першої та апеляційної інстанції, обґрунтовуючи це тим, що норми перехідних положень процесуального закону є темпоральними, не мають самостійного значення і застосовуються тільки в сукупності з іншими нормами.