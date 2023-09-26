ПриватБанк изменил тарифы для SWIFT-переводов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

Теперь для зарубежных и внутренних переводов действует единый тариф - 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен и не более 100 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).

Единый тариф для SWIFT-переводов по Украине вдвое ниже ранее действующего, а максимальная сумма комиссии уменьшена в 5 раз. При этом ПриватБанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения.

Также ПриватБанк изменил интерфейс управления денежными и SWIFT-переводами через Приват24. Новый функционал меню "Переводы" позволяет в архиве переводов повторить отправку ранее произведенного перевода, вернуть или отреагировать перевод.

Как отправить SWIFT-перевод по Украине или за границу через Приват24, можно узнать в видео.

SWIFT-переводы

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей.

Система перевода SWIFT позволяет осуществлять переводы в иностранной валюте в любую страну мира в пользу физических и юридических лиц.

Переводы по системе SWIFT оптимально использовать для оплаты за покупки, совершенные за рубежом, бронирование гостиничных номеров, оплаты обучения, отдыха или лечения, а также для денежных переводов родственникам и друзьям.

Перевод иностранной валюты от физического лица за границу может производиться по операциям неторгового характера и не распространяется на переводы, связанные с предпринимательской деятельностью.