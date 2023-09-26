ua en ru
Вт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПриватБанк изменил тарифы для SWIFT-переводов

Украина, Вторник 26 сентября 2023 12:01
UA EN RU
ПриватБанк изменил тарифы для SWIFT-переводов Фото: ПриватБанк изменил тарифы SWIFT-переводов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк изменил стоимость отправки SWIFT-переводов. Тарифы по Украине снижены вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Теперь для зарубежных и внутренних переводов действует единый тариф - 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен и не более 100 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).

Единый тариф для SWIFT-переводов по Украине вдвое ниже ранее действующего, а максимальная сумма комиссии уменьшена в 5 раз. При этом ПриватБанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения.

Также ПриватБанк изменил интерфейс управления денежными и SWIFT-переводами через Приват24. Новый функционал меню "Переводы" позволяет в архиве переводов повторить отправку ранее произведенного перевода, вернуть или отреагировать перевод.

Как отправить SWIFT-перевод по Украине или за границу через Приват24, можно узнать в видео.

SWIFT-переводы

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей.

Система перевода SWIFT позволяет осуществлять переводы в иностранной валюте в любую страну мира в пользу физических и юридических лиц.

Переводы по системе SWIFT оптимально использовать для оплаты за покупки, совершенные за рубежом, бронирование гостиничных номеров, оплаты обучения, отдыха или лечения, а также для денежных переводов родственникам и друзьям.

Перевод иностранной валюты от физического лица за границу может производиться по операциям неторгового характера и не распространяется на переводы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины
Атака "Шахедов" на порты, пункт пропуска и ракетные удары: последствия ночного обстрела Украины
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне