ПриватБанк увеличил лимиты на снятие наличных в банкоматах

ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба банка .

"Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате ПриватБанка за одну операцию и повторить через три часа", - говорится в сообщении.

В банке сообщили, что на сегодняшний день в сети ПриватБанка работают более 5 000 банкоматов во всех регионах Украины.

О том, как работают банки в условиях отключения света, читайте в материале РБК-Украина.