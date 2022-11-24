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ПриватБанк увеличил лимиты на снятие наличных в банкоматах

Фото: Приватбанк увеличил лимит в банкоматах до 20 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба банка .

"Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате ПриватБанка за одну операцию и повторить через три часа", - говорится в сообщении.

В банке сообщили, что на сегодняшний день в сети ПриватБанка работают более 5 000 банкоматов во всех регионах Украины.

О том, как работают банки в условиях отключения света, читайте в материале РБК-Украина.

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ПриватБанк