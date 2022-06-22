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ПриватБанк запустив новий сервіс: як він працює

Фото: ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс "Каса" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс "Каса". Він дозволяє підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, "Каса" - комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.

Додаток "Каса" від ПриватБанку, що вбудований у POS-термінал, виконує функцію касового апарата - продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну та інше.

"Онлайн-кабінет сервісу "Каса" дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції", - йдеться в повідомленні.

Вартість сервісу "Каса" врахована до тарифу з еквайрингу. Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком "Каса", пояснили в прес-службі.

Нагадаємо, у травні 2022 в порівнянні з квітнем українці стали більше купувати товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками. Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів ПриватБанку, кількість оплат покупок у травні зросла на 21% (зі 146 млн транзакцій у квітні до 177 млн у травні).

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