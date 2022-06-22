ПриватБанк запустив новий сервіс: як він працює

Як зазначили в прес-службі, "Каса" - комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.

Додаток "Каса" від ПриватБанку, що вбудований у POS-термінал, виконує функцію касового апарата - продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну та інше.

"Онлайн-кабінет сервісу "Каса" дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції", - йдеться в повідомленні.

Вартість сервісу "Каса" врахована до тарифу з еквайрингу. Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком "Каса", пояснили в прес-службі.