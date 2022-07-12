ПриватБанк запускає важливу послугу. Стане в нагоді українцям за кордоном

"Послуга буде особливо корисною для клієнтів, які перебувають за кордоном або з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку українських операторів", - зазначили в банку.

Як подзвонити до банку із застосунку?

Натисніть на "Профіль клієнта" (значок або фото в верхньому лівому куті екрану) - "Служба підтримки" - "Дзвінок через Приват24" для iOS або "Дзвінок у підтримку" для Android.

"Сервіс працює у тестовому режимі: перевіряємо його можливості, щоб зробити технологію ще зручнішою", - йдеться в повідомленні.