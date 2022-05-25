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ПриватБанк відновив послугу розстрочки, а monobank підняв ставку за кредитами

Фото: банки повертають кредитування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк відновив дві Послуги: "Оплата частинами" і "Миттєва розстрочка", які не надавалися з початку війни. Крім того, роздрібний monobank підняв ставки за картковими кредитами у два рази - до 3,1% на місяць

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби банків.

"Оплата частинами і Миттєва розстрочка повертаються. Тепер ви знову можете робити покупки в кредит", - йдеться в повідомленні банка.

Згідно з даними на сайті банку, ставка по розстрочці становить 2,9% на місяць або 84% річних.

При цьому monobank вирішив підняти ставку за картковими кредитами.

"Ми хочемо відновити карткове кредитування, але ставка, яка зараз на картах (1,6% на місяць), не дає нам це зробити. Тому наступного тижня ми будемо пропонувати клієнтам, яким наші розрахунки дозволяють встановити нормальні ліміти добровільно перейти на довоєнні умови (3,1% на місяць) в обмін на збільшення кредитного ліміту", - йдеться в повідомленні банку.

Нагадаємо, після введення воєнний стан в Україні з 24 лютого більшість банків ввели кредитні канікули для позичальників. У Приватбанку та Ощадбанку канікули діятимуть до 1 червня, якщо держбанки не приймуть рішення їх продовжити.

За даними НБУ, кредитні канікули стали однією з причин збитковості банків.

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