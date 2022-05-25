ПриватБанк відновив послугу розстрочки, а monobank підняв ставку за кредитами

"Оплата частинами і Миттєва розстрочка повертаються. Тепер ви знову можете робити покупки в кредит", - йдеться в повідомленні банка.

Згідно з даними на сайті банку, ставка по розстрочці становить 2,9% на місяць або 84% річних.

При цьому monobank вирішив підняти ставку за картковими кредитами.

"Ми хочемо відновити карткове кредитування, але ставка, яка зараз на картах (1,6% на місяць), не дає нам це зробити. Тому наступного тижня ми будемо пропонувати клієнтам, яким наші розрахунки дозволяють встановити нормальні ліміти добровільно перейти на довоєнні умови (3,1% на місяць) в обмін на збільшення кредитного ліміту", - йдеться в повідомленні банку.