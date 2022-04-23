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ПриватБанк відновив роботу сервісів після збою

Фото: у "ПриватБанку" сьогодні був технічний збій (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Український "ПриватБанк" відновив роботу своїх сервісів після збою. Сьогодні спостерігалися проблеми в роботі банкоматів і терміналів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника банку Олега Серги.

"ПриватБанк відновлює стабільну роботу всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. Дякую за розуміння!",- зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в роботі "ПриватБанку" стався технічний збій, у зв'язку з чим спостерігалися перебої в Приват24 та інших сервісах.

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ПриватБанк