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ПриватБанк принял важное решение по депозитам украинцев: изменения будут уже с апреля

Понедельник 24 марта 2025 11:08
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ПриватБанк принял важное решение по депозитам украинцев: изменения будут уже с апреля ПриватБанк приготовил приятные изменения для украинцев (фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

С 1 апреля 2025 года Приватбанк повышает ставки по депозитам, новые условия будут действовать как для новых вкладов, так и для продлеваемых на соответствующие сроки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПриватБанка в Telegram.

Что известно об изменениях

ПриватБанк увеличивает доходность депозитов, чтобы обезопасить гривневые сбережения для украинцев и сделать их еще более привлекательными.

"Держим финансовую безопасность для наших вкладчиков в условиях изменения ситуации на денежном рынке. Мы поддерживаем усилия Национального банка Украины по увеличению привлекательности гривневых сбережений для украинцев и повышению учетной ставки регулятора. Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать дополнительную защиту сбережений от инфляции", - рассказал член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Теперь вклады в ПриватБанке:

  • на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 13% годовых дохода;
  • на срок от 6 до 9 месяцев - 10% годовых;
  • "короткие" 4-5 месячные депозиты - 12% годовых;
  • самая высокая процентная ставка 14% годовых установлена по вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства.

Как много вкладчиков у ПриватБанка

Услугами ПриватБанка пользуются более 18 миллионов украинцев. За 2024 год средства на счетах клиентов увеличились более чем на 10%. На срочных депозитных вкладах ПриватБанка свои средства хранят более полумиллиона граждан, портфель срочных депозитов банка сейчас составляет 81 млрд гривен в гривневом эквиваленте, а общий депозитный портфель - более эквивалента 440 млрд гривен.

Каждый десятый вкладчик банка - военный. Специальной депозитной программой "Слава Героям" воспользовались более 63 тысяч защитников, они вложили почти 12 миллиардов гривен.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк анонсировал обновление мобильного приложения Приват24, которое предусматривает современный дизайн и расширение возможностей сервиса.

Читайте также о том, что в 2026 году ПриватБанк введет плату за доставку перевыпущенных банковских карт. Ранее эта услуга была бесплатной. Стоимость доставки по Украине составит 80 гривен с НДС, а для международных отправлений тариф будет дифференцированным в зависимости от страны.

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