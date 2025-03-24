ПриватБанк принял важное решение по депозитам украинцев: изменения будут уже с апреля
С 1 апреля 2025 года Приватбанк повышает ставки по депозитам, новые условия будут действовать как для новых вкладов, так и для продлеваемых на соответствующие сроки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПриватБанка в Telegram.
Что известно об изменениях
ПриватБанк увеличивает доходность депозитов, чтобы обезопасить гривневые сбережения для украинцев и сделать их еще более привлекательными.
"Держим финансовую безопасность для наших вкладчиков в условиях изменения ситуации на денежном рынке. Мы поддерживаем усилия Национального банка Украины по увеличению привлекательности гривневых сбережений для украинцев и повышению учетной ставки регулятора. Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать дополнительную защиту сбережений от инфляции", - рассказал член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.
Теперь вклады в ПриватБанке:
- на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 13% годовых дохода;
- на срок от 6 до 9 месяцев - 10% годовых;
- "короткие" 4-5 месячные депозиты - 12% годовых;
- самая высокая процентная ставка 14% годовых установлена по вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства.
Как много вкладчиков у ПриватБанка
Услугами ПриватБанка пользуются более 18 миллионов украинцев. За 2024 год средства на счетах клиентов увеличились более чем на 10%. На срочных депозитных вкладах ПриватБанка свои средства хранят более полумиллиона граждан, портфель срочных депозитов банка сейчас составляет 81 млрд гривен в гривневом эквиваленте, а общий депозитный портфель - более эквивалента 440 млрд гривен.
Каждый десятый вкладчик банка - военный. Специальной депозитной программой "Слава Героям" воспользовались более 63 тысяч защитников, они вложили почти 12 миллиардов гривен.
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