RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПриватБанк начал выплату помощи ВПЛ от международной гуманитарной организации

Фото: ПриватБанк приступил к выплате помощи ВПЛ от CARE (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк приступил к выплате денежной помощи от международной гуманитарной организации CARE. Помощь получат внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в определенных CARE громадах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным пресс-службы, выплата будет производиться людям, которые предварительно подали заявки и прошли этап проверки документов. Регистрация на получение помощи уже закрыта.

Обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых:

  • многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет),
  • люди с инвалидностью (I-II группа),
  • неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях),
  • люди старше 60 лет,
  • семьи, члены которых имеют хронические заболевания,
  • семьи с беременными и кормящими женщинами.

Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые за последние 30 дней были вынуждены изменить место жительства, но не имеют вышеуказанных критериев уязвимости.

Сумма выплат и механизм

Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи.

Выплата пособий будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту получателя.

Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации неправильно указаны ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney.

По этому номеру денежную помощь через платежную систему PrivatMoney можно будет получить на карту ПриватБанка в Приват24, терминалах самообслуживания, банкомате, отделении ПриватБанка или по телефону 3700.

 

 

 

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкВнутренне перемещенные лица