ПриватБанк начал выплату помощи ВПЛ от международной гуманитарной организации

По данным пресс-службы, выплата будет производиться людям, которые предварительно подали заявки и прошли этап проверки документов. Регистрация на получение помощи уже закрыта.

Обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых:

многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет),

люди с инвалидностью (I-II группа),

неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях),

люди старше 60 лет,

семьи, члены которых имеют хронические заболевания,

семьи с беременными и кормящими женщинами.

Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые за последние 30 дней были вынуждены изменить место жительства, но не имеют вышеуказанных критериев уязвимости.

Сумма выплат и механизм

Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи.

Выплата пособий будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту получателя.

Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации неправильно указаны ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney.

По этому номеру денежную помощь через платежную систему PrivatMoney можно будет получить на карту ПриватБанка в Приват24, терминалах самообслуживания, банкомате, отделении ПриватБанка или по телефону 3700.