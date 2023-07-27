ПриватБанк начал выплату помощи ВПЛ от международной гуманитарной организации

ПриватБанк приступил к выплате денежной помощи от международной гуманитарной организации CARE. Помощь получат внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в определенных CARE громадах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным пресс-службы, выплата будет производиться людям, которые предварительно подали заявки и прошли этап проверки документов. Регистрация на получение помощи уже закрыта.
Обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых:
Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые за последние 30 дней были вынуждены изменить место жительства, но не имеют вышеуказанных критериев уязвимости.
Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи.
Выплата пособий будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту получателя.
Если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации неправильно указаны ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney.
По этому номеру денежную помощь через платежную систему PrivatMoney можно будет получить на карту ПриватБанка в Приват24, терминалах самообслуживания, банкомате, отделении ПриватБанка или по телефону 3700.
Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.
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