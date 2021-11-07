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ПриватБанк призупинить роботу всіх систем перед "чорною п'ятницею"

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 00:58
ПриватБанк призупинить роботу всіх систем перед "чорною п'ятницею" Фото: ПриватБанк призупинить роботу в ніч на 7 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ніч на неділю, 7 листопада, ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру. З 01-00 до 04-30 годин будуть припинені всі грошові перекази, а також припинена робота банкоматів і терміналів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Як наголошується в повідомленні, банк свідомо прийняв рішення про оновлення. "Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з "чорної п'ятниці" і завершується різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним", - йдеться в повідомленні.

У період оновлення процесингового центру банк призупинить проведення транзакцій за картками, роботу Приват24 для фізичних осіб Приват24 для бізнесу.

В ході технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

Нагадавши, продаж побутової техніки та електроніки під час акцій "чорної п'ятниці" і "кіберпонеділка" в 2020 році встановили новий рекорд. Третина товару в Україні було куплено онлайн.

Відзначимо "чорна п'ятниця" - зазвичай найбільший розпродаж року, в 2021 році випаде на 26 листопада.

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