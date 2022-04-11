RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт

Фото: ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт з Приват24. Сервіс стане доступний вже з 12 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ПриватБанку.

"Регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку", - пише пресслужба.

ПриватБанк обіцяє відновити роботу Приват24 вже до 6 ранку 12 квітня.

Регламентні роботи необхідні для забезпечення безперебійного та безпечного функціонування сервісів банку.

"Оплати карткою у торгівельних мережах, а також зняття готівки в банкоматах працюють у звичайному режимі", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сервіси Приват24 в ніч на 11 квітня були недоступними.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкУкраїна