ПриватБанк оцінив втрату доходів за період війни

Державний ПриватБанк за перше півріччя 2022 року отримав 6,3 млрд грн чистого прибутку, що майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Сума недоотриманих доходів за час війни оцінюється у понад 5,5 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначається в повідомленні, результат зумовлений низкою заходів на підтримку держави, клієнтів та співробітників в умовах воєнного стану.

"Окрім того, на покриття кредитних ризиків за 6 місяців 2022 року банк сформував 6,9 млрд грн резервів, адже зараз більшість клієнтів не можуть обслуговувати свої зобов’язання. Втім, рівень проблемних кредитів ще не до кінця визначений як на рівні банку, так і на рівні всієї банківської системи України", - зазначили в банку.

Як сказала Ганна Самаріна, заступник голови правління банку, ПриватБанк завершив півріччя з прибутком, "проте усвідомлюємо, що попереду складний період, сьогодні передбачити усі ризики неможливо".