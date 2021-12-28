ПриватБанк оприлюднив графік роботи в новорічні свята

31 грудня 2021 року Система електронних платежів (СЕП) НБУ приймає платежі тільки на адресу НБУ та органів Державної казначейської служби України (до 13:00).

У цей день в ПриватБанку платежі в інші банки обробляються цілодобово, але виконуються 4 січня 2022 року;

Платежі (в т. ч. торгова виручка, інкасація, регулярні платежі) на рахунки в ПриватБанку:

приймаються до 00:00;

відправляються з 06: 00 до 24: 00.

Регулярні платежі:

на адресу НБУ та органів Державної казначейської служби України виконуються тільки до 13:00;

в інші банки - не виконуються.

1, 2 і 3 січня 2022 року - вихідні дні

У ці дні платежі (в інші банки/на рахунки в ПриватБанку) обробляються цілодобово, але виконуються 4 січня 2022 року.

Регулярні платежі(в інші банки / на рахунки в ПриватБанку) не проводяться.

Кошти, спрямовані на погашення заборгованості за кредитами або розміщення депозитів на рахунках у ПриватБанку будуть зараховані 4 січня 2022 року.

Торгова виручка та інкасація на рахунки в ПриватБанку приймаються в звичайному режимі, але будуть зараховані 4 січня 2022 року.

Повідомлення про відкриття рахунків до Державної фіскальної служби України надсилаються 4 січня 2022 року.

4, 5 та 6 січня 2022 року - робочий день

Приймаються вхідні Платежі до 00:00;

Відправлення платежів проводиться 06: 00 до 24: 00.

7, 8, 9 січня 2022 року - вихідні дні

Платежі в інші банки обробляються цілодобово, але проводяться 10 січня 2022 року.

Платежі (в т. ч. торгова виручка, інкасація) на рахунки в ПриватБанку: