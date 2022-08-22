"ПриватБанк" почав блокувати рахунки переселенців з Донбасу. Верещук розповіла, що робити

"ПриватБанк" почав блокувати рахунки переселенців з Донецької та Луганської області, вимагаючи актуалізувати дані про місце проживання. Такі дії фінустанови є незаконними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єра Ірини Верещук під час наради з цього питання.

"Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. За допомогою мобільного додатку "Приват24" або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати документ, що підтверджує місце проживання", - розповіла вона.

За словами Верещук, додатково можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО.

"В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок. Подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими", - додала представник уряду

Наразі, за її словами, Мінреінтеграції вже звернулося до НБУ з проханням розібратися в ситуації.

Куди звертатися?

Отже, якщо ви зареєстровані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донбасу та отримуєте повідомлення від "ПриватБанку" з вимогою актуалізувати дані, вам необхідно звернутися:

на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548 , а також +38 (096) 078 84 33 - для осіб, які знаходяться на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);

, а також - для осіб, які знаходяться на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber); до громадської організації "Донбас СОС".

Консультації надаються через:

- телефонну "гарячу лінію" 0800 309 110;

- додаток Viber +380935006918;

- електронну пошту: dsos.help@gmail.com;

- сторінку у Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ);

- онлайн-приймальню (https://bit.ly/3gzndVI).

Консультації надаються по буднях з 9:00 до 21:00, в суботу з 9:00 до 18:00.