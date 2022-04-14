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ПриватБанк у I кварталі отримав 3,7 млрд грн прибутку завдяки результатам довоєнних місяців

Фото: ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком 3,7 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком 3,7 млрд грн завдяки результатам довоєнних місяців. У березні банк визнав збиток на рівні 400 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначається в повідомленні, на фінансові результати березня суттєво вплинули скасування відсотків по кредитах на картках (1,3 млрд грн недоотриманого доходу за місяць), відміна комісій для торгових підприємств та за зняття готівки, а також комісій за більшість видів платежів клієнтів (1,1 млрд грн).

У березні було сформовано перші резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: 0,8 млрд грн під кредитні ризики та 0,6 млрд грн під втрати готівки через руйнування приміщень та банкоматів.

"Незважаючи на роботу в умовах війни, підвищення витрат при зниженні обсягів операцій та доходів, банк залишається операційно прибутковим: чистий результат без впливу резервів під можливі збитки та переоцінки впливу ринкових факторів (вартість іноземної валюти та цінних паперів) в березні склав 1,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Кошти клієнтів зросли з початку року на 22 млрд грн; приріст у березні становив 48 млрд грн. Чистий кредитний портфель після резервування збільшився за перший квартал на 6 млрд грн.

У березні банк перерахував авансовий внесок дивідендів за 2021 рік в сумі 28 млрд грн (80% прибутку за 2021 рік), а також аванс з податку на прибуток в сумі 5 млрд грн.

Станом на 14 квітня банк забезпечує роботу 1093 відділень (74%) та 6077 банкоматів (70% від загального парку).

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