ПриватБанк или Ощадбанк: где выгоднее покупать доллары 3 июля

Главное:

Разница курсов: ПриватБанк продает доллар в кассах по 44,85 грн и через карты по 44,84 грн, тогда как в Ощадбанке курс продаж составляет 45,00 грн и 45,10 грн соответственно.

ПриватБанк продает доллар в кассах по 44,85 грн и через карты по 44,84 грн, тогда как в Ощадбанке курс продаж составляет 45,00 грн и 45,10 грн соответственно. Разница операций: Курсы купли и продажи отличаются в зависимости от того, осуществляется ли операция в кассе или через мобильное приложение.

Курсы купли и продажи отличаются в зависимости от того, осуществляется ли операция в кассе или через мобильное приложение. Актуальность: Данные зафиксированы на 3 июля 2026 года; банки могут обновлять котировки в течение дня.

Курс доллара в ПриватБанке

По состоянию на пятницу, 3 июля, ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,85 гривны, а покупает - по 44,25 гривны. Карткой же доллар сегодня обойдется при покупке в 44,84 гривны, а сдать можно по 44,40 гривны.

Евро же в "Привате" сегодня можно купить в отделениях по 51,50 гривны, а сдать - по 50,50 гривен. А картой европейскую валюту можно купить по 51,54 гривны, а сдать - по 50,85 гривен.

Курс валют в Ощадбанке

Доллар в мобильном "Ощаде" сегодня можно купить по 45 гривен, а сдать - по 44,65 гривны. Карточкой же американскую валюту можно купить по 45,10 гривен, а сдать - по 44,60 гривны.

Евро в мобильном приложении можно купить по 51,55 гривны, а сдать - по 51 гривны. Карточкой евро можно купить по 51,65 гривны, а сдать - по 50,95 гривен.

Где выгоднее покупать валюту