ПриватБанк или Ощадбанк: где выгоднее покупать доллары 3 июля

По состоянию на 3 июля 2026 года банки Украины обновили курсы иностранных валют. ПриватБанк приступил к снижению курса продажи доллара, тогда как в Ощадбанке котировки остаются на уровне 45 гривен.
Сколько сегодня стоит валюта в двух государственных банках и где покупать выгоднее - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По состоянию на пятницу, 3 июля, ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,85 гривны, а покупает - по 44,25 гривны. Карткой же доллар сегодня обойдется при покупке в 44,84 гривны, а сдать можно по 44,40 гривны.
Евро же в "Привате" сегодня можно купить в отделениях по 51,50 гривны, а сдать - по 50,50 гривен. А картой европейскую валюту можно купить по 51,54 гривны, а сдать - по 50,85 гривен.
Доллар в мобильном "Ощаде" сегодня можно купить по 45 гривен, а сдать - по 44,65 гривны. Карточкой же американскую валюту можно купить по 45,10 гривен, а сдать - по 44,60 гривны.
Евро в мобильном приложении можно купить по 51,55 гривны, а сдать - по 51 гривны. Карточкой евро можно купить по 51,65 гривны, а сдать - по 50,95 гривен.
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