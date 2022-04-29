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ПриватБанк для безпеки перевів ІТ-системи з фізичного центру зберігання даних у "хмару"

Фото: ПриватБанк перевів у хмару ІТ-системи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк завершив міграцію ІТ систем з фізичного центру зберігання даних у "хмару". Це зроблено, що мінімізувати залежність від фізичної присутності комп’ютерного обладнання в різних регіонах України, яке могло бути знищено під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За даними прес-служби, процес продовжувався близько 45 днів. Усього перенесли 3500 серверів та понад 270 важливих застосунків. У "хмару" завантажено понад 4 петабайт клієнтських даних і транзакцій. Проект такого масштабу у нормальному проектному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 роки і більше.

"Ми розуміємо, що у цей період деякі наші клієнти стикалися з проблемами при здійсненні платежів чи карткових переказах, що траплялось частіше, ніж зазвичай. Втім, варто зазначити, що наші клієнти не мали доступу до систем менше 5% часу (менше 50 годин) за цей період", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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