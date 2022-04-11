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У Приват24 стався збій: користувачі не можуть авторизуватися

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 13:30
У Приват24 стався збій: користувачі не можуть авторизуватися Фото: у Приват24 стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Додатку І сайті Приват24 стався збій. Користувачі масово скаржаться на проблеми з авторизацією.

Про це повідомляє РБК-Україна.

При спробі авторизуватися на екрані смартфона завантажується логотип банку, проте через деякий час система не запускає в Особистий кабінет користувача.

Разом з тим у інших користувачів посла авторизації з'являється повідомлення "Шановний клієнт, перепрошуємо за тимчасові незручності. Проводяться регламентні роботи".

У Приват24 стався збій: користувачі не можуть авторизуватися

У Приватбанку повідомили, що дійсно існують проблеми з роботою сервісів і ними зараз займаються фахівці банку. Також в банку просять трохи почекати.

Нагадаємо, в ніч на 11 Квітня ПриватБанк проводив регламентні роботи. У зв'язку з чим були недоступні сервіси фінустанови.

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