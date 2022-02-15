RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Приват24 стався збій

Автор: Олександр Білоус

У роботі Приват24 у другій половині дня 15 лютого стався збій. При спробі увійти в мобільний додаток і в веб-версію система видає помилку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

У прес-службі банку РБК-Україна сказали, що уточнять інформацію, коли будуть з'ясовані причини.

Крім того, користувачі іншого державного банку, Ощадбанку, також повідомляють про проблеми: не працюють банкомати, термінали самообслуговування, є проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі додатка Ощад 24/7.

Разом з тим, прес-служба кіберполіції заявила, що сьогодні, 15 лютого, клієнтам одного з державних банків стали надходити повідомлення про технічну несправність банкоматів.

"Співробітниками кіберполіції проаналізовано зміст смс-повідомлень і встановлено, що вони не носять фішинговий характер, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк