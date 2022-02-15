У Приват24 стався збій

У прес-службі банку РБК-Україна сказали, що уточнять інформацію, коли будуть з'ясовані причини.

Крім того, користувачі іншого державного банку, Ощадбанку, також повідомляють про проблеми: не працюють банкомати, термінали самообслуговування, є проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі додатка Ощад 24/7.

Разом з тим, прес-служба кіберполіції заявила, що сьогодні, 15 лютого, клієнтам одного з державних банків стали надходити повідомлення про технічну несправність банкоматів.

"Співробітниками кіберполіції проаналізовано зміст смс-повідомлень і встановлено, що вони не носять фішинговий характер, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.