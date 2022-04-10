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Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня: що відомо

Фото: Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня (cometa-dp news)
Автор: Марія Кучерявець

Сервіси Приват24 в ніч на 11 квітня будуть недоступні. Клієнти не зможуть скористатися послугами від сьогодні з 23:00 до і до 8:00 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні.Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк зробив важливу заяву про закриття однієї з програм.

Додамо, ПриватБанк запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками. Такі умови діють з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року.

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