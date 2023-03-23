Костин обсудил с главой Европарламента спецтрибунал для Путина

Генпрокурор Андрей Костин встретился с главой Европарламента Робертой Мецолой. Обсудили наказание России за совершенные преступления и как создать спецтрибунал для президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Офис генерального прокурора в Telegram.

"Надеемся, что историческое решение Международного уголовного суда относительно ордера на арест Путина, закрепит его статус изгнанника для цивилизованного мира и станет началом международных процессов привлечения руководства государства-агрессора к индивидуальной ответственности", - отметил Костин.

Костин подчеркнул необходимость создания Спецтрибунала, ведь согласно международному праву только трибунал, имеющий международный статус, может преодолеть иммунитет действующего президента.

Глава Европарламента, в свою очередь, отметила, что Европа "не успокоится, пока Украина не добьется справедливости".