Присяжні виправдали підлітка, який застрелив двох людей під час заворушень у США

Присяжні повністю виправдали 18-річного Кайла Ріттенхауса, який застрелив двох людей під час протестів з вимогою расової справедливості в минулому році. Його дії визнані самообороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Суд міста Кеноша американського штату Вісконсін визнав Ріттенхауса невинним за всіма пунктами звинувачення: за двома пунктами звинувачення у вбивстві, по одному пункту звинувачення в замаху на вбивство з пораненням третьої людини і за двома пунктами звинувачення в безрозсудній загрозі безпеці під час протестів, затьмарених підпалом, заворушеннями і грабежами 25 серпня 2020 року.

Ріттенхаус застрелив 36-річного Джозефа Розенбаума і 26-річного Ентоні Хубера і випустив кулю, що відірвала шматок руки 28-річної Гайге Гросскройц. Сам він заявив про самооборону.

Президент США Джо Байден, який під час минулорічної виборчої кампанії розмістив у Твіттері відео, яке пов'язувало Ріттенхауса з прихильниками переваги білої раси, вже заявив, що підтримує рішення журі і закликав американців відреагувати спокійно.

Реакція на вирок говорить про глибокі розбіжності в країні. Він був з обуренням зустрінутий багатьма лівими політиками і підтриманий прихильниками прав на зброю.

"Недобросовісно, що наша система правосуддя дозволить збройному лінчевателю вийти на свободу", - йдеться в заяві Конгресу чорношкірих.

Над справою також висіло гостре расове питання, хоча Ріттенхаус і люди, яких він застрелив, були білими. Деякі чорні активісти заявили в п'ятницю, що поліція і суди США обійшлися б з підлітком більш жорстко, якби він був чорним.

Але консерватори побачили у вироку підтвердження другої поправки до Конституції США, яка надає американцям право на зброю.