Привласнення землі в Одесі: оголошено підозри 16 особам

По справі привласнення землі в Одесі оголосили підозри 16 особам. Серед них і мер Одеси Геннадій Труханов.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.
Їх підозрюють в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. 10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів, повідомили в НАБУ.
Йдеться про:
"Посади вказані на момент вчинення злочину", - уточнили в НАБУ.
Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій.
Серед них:
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.