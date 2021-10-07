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Привласнення землі в Одесі: оголошено підозри 16 особам

Автор: Анастасія Рокитна

По справі привласнення землі в Одесі оголосили підозри 16 особам. Серед них і мер Одеси Геннадій Труханов.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

Їх підозрюють в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. 10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів, повідомили в НАБУ.

Йдеться про:

  • керівника злочинної організації:
  • Одеського міського голову
  • голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);
  • голову земельної комісії ОМР;
  • керівника Юридичного департаменту ОМР;
  • керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

"Посади вказані на момент вчинення злочину", - уточнили в НАБУ.

Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій.

Серед них:

  • заступник Одеського міського голови,
  • колишній керівник одного з комунальних підприємств,
  • екс-прокурор Одеської області,
  • власники компанії-забудовниці та її топменджери.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

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ОдесаГенадій Труханов