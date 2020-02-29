Пристайко оцінив перспективи України і Росії обмінятися послами

За словами Пристайко, відсутність або наявність посла не заважає консульській частині роботи
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що, незважаючи на відсутність послів, посольства України в Москві і Росії в Києві продовжують працювати. Про це він сказав на каналі "Україна 24", передає РБК-Україна.
За словами Пристайко, відсутність або наявність посла не заважає консульській частині роботи.
"Є спеціальна форма - так звані тимчасово повірені у справах України в Росії, а так само тут. Консульство працює, рятує громадян", - сказав він.
Міністр зазначив, що, поки Росія не вивела війська і не припинила вбивства українців, говорити про призначення посла не можна.
"Посол - це особистий представник президента України, який їде з певним меседжем, політичним. На сьогоднішній момент з державою, яка все ще не забрала з нашої території (війська, - ред.) і продовжує вбивати наших хлопців, політично говорити немає про що", - сказав Пристайко.
"Призначення посла - це чисто політичний крок. Для того, щоб вести переговори з Сергієм Лавровим, йому достатньо підняти трубку і подзвонити мені", - підкреслив він.
Відзначимо, Україна і Росія відкликали своїх послів в 2014 році і з тих пір дипломатичні зв'язки між країнами не відновлювалися. Це сталося у зв'язку з анексією Криму і російською агресією на Донбасі.
Нагадаємо, 10 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не проти обмінятися послами з Києвом.
У той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Київ і Москва поки що не ведуть предметної розмови про обмін послами, про їх кандидатур говорити передчасно.