Пристайко оцінив перспективи України і Росії обмінятися послами

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За словами Пристайко, відсутність або наявність посла не заважає консульській частині роботи

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що, незважаючи на відсутність послів, посольства України в Москві і Росії в Києві продовжують працювати. Про це він сказав на каналі "Україна 24", передає РБК-Україна.

За словами Пристайко, відсутність або наявність посла не заважає консульській частині роботи.

"Є спеціальна форма - так звані тимчасово повірені у справах України в Росії, а так само тут. Консульство працює, рятує громадян", - сказав він.

Міністр зазначив, що, поки Росія не вивела війська і не припинила вбивства українців, говорити про призначення посла не можна.

"Посол - це особистий представник президента України, який їде з певним меседжем, політичним. На сьогоднішній момент з державою, яка все ще не забрала з нашої території (війська, - ред.) і продовжує вбивати наших хлопців, політично говорити немає про що", - сказав Пристайко.

"Призначення посла - це чисто політичний крок. Для того, щоб вести переговори з Сергієм Лавровим, йому достатньо підняти трубку і подзвонити мені", - підкреслив він.

Відзначимо, Україна і Росія відкликали своїх послів в 2014 році і з тих пір дипломатичні зв'язки між країнами не відновлювалися. Це сталося у зв'язку з анексією Криму і російською агресією на Донбасі.

Нагадаємо, 10 лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не проти обмінятися послами з Києвом.

У той же час прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Київ і Москва поки що не ведуть предметної розмови про обмін послами, про їх кандидатур говорити передчасно.