Приоритет - ВПЛ. Переселенцам выдали более 5 тысяч сертификатов "єВідновлення"

По ее словам, благодаря закону 4114-IX, принятому в декабре 2024 года, который дает внутренне перемещенным лицам приоритетное право на получение компенсации "єВідновлення", уже более 5000 тысяч семей переселенцев получили жилищные сертификаты и активно начали обменивать их на новое жилье вместо уничтоженного.

"На сегодня "єВідновлення" - единственная масштабная программа государственной поддержки, которая эффективно решает жилищные проблемы переселенцев, потерявших жилье. С момента, когда начал действовать соответствующий закон об их приоритетном праве на компенсацию "єВідновлення", уже выдали более 5 тысяч жилищных сертификатов на общую сумму в более чем 6,5 млрд гривен", - отметила Шуляк.

Она добавила, что переселенцы активно используют полученные сертификаты - общая сумма заключенных сделок купли-продажи жилья уже превысила 1 млрд гривен. Покупают преимущественно жилье на вторичном рынке, сообщила Шуляк, и речь идет в основном о квартирах, хотя есть возможность покупать и частные дома. В топе областей, где переселенцы покупают жилье по программе "єВідновлення" - Киевская, Харьковская и Черниговская области.

"Благодаря нашим коллегам из ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ украинские переселенцы получили возможность обрести постоянный, а не временный дом. Мы активно поддерживаем инициативы, разработанные для поддержки наших ВПЛ, поскольку понимаем, что именно переселенцы нуждаются в первоочередной помощи от государства", - отметила Елена Шуляк.

В то же время, она отметила, что выделение средств на "єВідновлення" для нужд ВПЛ не означает решение их жилищных проблем благодаря программе. Дело в том, что чрезвычайно высокий процент украинских переселенцев составляют люди, чьи разрушенные дома находятся на временно-оккупированных территориях. Но воспользоваться программой они не могут, поскольку Правительство до сих пор не расширило программу на эту категорию граждан.

"Выделение средств - это прекрасно. Но переселенцы с востока Украины, с Херсонщины, Николаевщины и Запорожской области, то есть с территорий, которые сейчас находятся во временной оккупации, ими воспользоваться не могут, поскольку восстановление на них не распространяется. То есть, с одной стороны, средства на программу для ВПЛ есть, с другой - они для них недоступны. Исправить это может только Правительство, поскольку отдельное законодательство для этого не нужно - такая возможность предусмотрена принятым еще в 2023 году законом №2923-IX", - резюмировала парламентарий.