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Пріоритет - продовольчі культури. Уряд активізував посіви в регіонах, де немає бойових дій

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 22:17
Пріоритет - продовольчі культури. Уряд активізував посіви в регіонах, де немає бойових дій Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд України активізував посіви в регіонах, де немає активних бойових дій. Закликав бізнес відновлювати виробництво й повертати працівників при можливості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Наразі одне з головних завдань уряду - це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Наш пріоритет - це продовольчі культури", - заявив Шмигаль.

За словами прем’єра, уряд активізував роботу з аграріями, аби наша країна була забезпечена достатньою кількістю продовольства. Повинна бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в областях, де це є можливо.

"Хочу ще раз звернутись до бізнесу. Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників", - додав Шмигаль.

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