Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ухвалення запропонованого урядом законопроекту №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" призведе до падіння промислового виробництва. Виходячи з цього, він не може бути поданий на розгляд у такому вигляді.

Про це заявив директор GMK Center, глава комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА Станіслав Зінченко.

"Законопроект 4167 має суттєві недоліки, потребує доопрацювання… Ніхто не проти самої ідеї впровадження інтегрованого дозволу та НДТМ, тобто найкращих доступних технологій. Але як це намагаються зробити, зашкодить цілим галузям української економіки", - сказав Зінченко.

Він наголосив: Україна має виконати свої зобов’язання і європейські вимоги щодо викидів, для чого й розроблений цей законопроект. Але запропонований шлях не повинен зашкодити українській економіці, тому бізнес-асоціації вже виступили проти ухвалення законопроекту і закликали до проведення ґрунтовного доопрацювання.

"Ті, хто кажуть, що цей законопроект потрібно прийняти, кажуть, що це європейські вимоги, і це потрібно зробити. Ніхто не проти, що це потрібно зробити. Але це можна зробити так, що український бізнес виконає міжнародні зобов’язання і нормально адаптується. А можна зробити так, що ми лише завдамо шкоди українському бізнесу та українській економіці", - зазначив Зінченко.

Серйозна загроза, яку створює цей законопроект - в тому, що Україна може просто втратити частину підприємств, адже інвестори та власники можуть чи закрити чи перенести виробництво у країни, де бізнесу пропонують нормальні умови розвитку.

Європейські компанії мали достатньо часу для адаптації від 15 до 20 років, нашим підприємствам пропонують у 2-3 рази менші строки, при тому що в Україні є проблеми з доступом до інвестиційних коштів.

"Роздивімося умовний приклад - модернізація підприємству за новим законом і стандартами коштуватиме 100 млн євро. Якщо її не провести, штрафи складуть, наприклад 10 млн євро. При цьому операційний прибуток підприємства - 500 тис. дол. в рік, тобто не вистачить навіть на штраф. Вони бачать, що їм невигідно продовжувати функціонувати, і можуть перенести виробництво - у Молдову, Туреччину, в Китай, куди завгодно", - пояснив експерт.

За його словами, ще один суттєвий недолік законопроекту - те, що він спотворює умови конкуренції.

"Проект змушує підприємства надмірно відкривати комерційну інформацію, публічний реєстр інтегрованих дозволів про тих, хто володіє цими інтегрованими дозволами. Це не відповідає умовам відкритості інформації, спотворює конкуренцію та може спричиняти ризики для підприємств", - пояснив експерт.

За його словами, комітету з захисту навколишнього середовища слід повернутися до альтернативного проекту №4167-1, який раніше відправили на доопрацювання.

"Він більш збалансований, врегульовує порядок видачі, відмови, зупинення і анулювання дозволів", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту № 4167, які повинні бути враховані при його доопрацюванні.

Водночас генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт наголосив на тому, що при розробці нових екологічних норм Мінекології слід шукати прийнятні рішення для промисловості, інакше це може привести до закриття підприємств.