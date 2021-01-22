Проект закону України №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" не може бути підтриманий у поточній редакції. Він містить ряд негативних норм, які матимуть критичні наслідки для підприємств та економіки країни в цілому.

Про це йдеться у відкритому листі до голови ВР Дмитра Разумкова та голови комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка.

Як сказано в листі, норми закону негативно вплинуть на рівень зайнятості, обсяги податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів. Тому Федерація роботодавців України просить відкликати проект для подальших консультацій та доопрацювання

Зазначається також, що комітет з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні вирішив підтримати прийняття за основу законопроекту реєстр. № 4167 попри те, що члени Комітету та зацікавлені в обговоренні учасники засідання висловили значну кількість зауважень до цього законопроекту.

"Найбільш дискусійними є питання правильності та достовірності адаптації основних вимог Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.11.2010 про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення), та оцінка готовності національного промислового сектору до впровадження у найкоротші строки таких суворих вимог - з огляду на світову економічну кризу, спричинену коронавірусною хворобою", - наголошують у федерації.

На переконання ФРУ, законопроекти № 4167 та 4167-1 не готові до розгляду ВРУ.

"Існує багато неврахованих пропозицій від Федерації роботодавців України, народних депутатів, експертного середовища, Головного науково-експертного управління Апарату ВРУ. ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" містить інструменти для усунення таких суперечностей шляхом проведення додаткового засідання комітету. Тому просимо Голову українського парламенту не включати до тижневого порядку", - наголошується у листі.

На переконання федерації, доопрацювання законопроектів дозволить підготувати на розгляд Верховної ради узгоджений та якісно підготовлений законопроект - який, з одного боку, не створюватиме загроз для економічного розвитку країни, а з іншого - дозволить консолідувати позицію народних депутатів та уникнути відхилення важливого системного законопроекту.

Як відомо, зараз у Верховній раді знаходяться на розгляді два законопроекти щодо реформи промислового забруднення - проект закону "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" №4167, та альтернативний проект "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" № 4167-1. До обидвох законопроектів є численні зауваження в українських експертів та міжнародних спеціалістів.

Нагадаємо, за прогнозами Європейської бізнес асоціації, скорочення нормативів викидів, заплановане на 2021 рік, може призвести до значних економічних втрат підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Так, держбюджет може втратити 70 мільярдів гривень надходжень, а країна - 600 тисяч робочих місць.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології нормативи не відповідають європейським стандартам і створюють можливості для зловживань з боку чиновників.