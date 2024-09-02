Принципы восстановления в опыте других стран: чьи практики следует позаимствовать Украине

Она отметила, что определенные практики Украина уже позаимствовала, в частности, активное привлечение общественности (30% квота для участия общественности в комиссии "єВідновлення" на местах) или закладки рациональных критериев оценки приоритетов и потребностей восстановления по принципу "лучше, чем было" в новую законодательную рамку. - закон "Об основных принципах восстановления".

По ее словам, по состоянию на начало этого года сумма ущерба Украины в результате российской агрессии составляет более 480 млрд долларов, а, например, в войне в Боснии и Герцеговине в 90-х годах прошлого века общий ущерб от военных действий составил около 200 млрд долларов. В Ираке общая стоимость проектов восстановления после войны 2003 года составляет 220 млрд. долларов, а в США сумма последствий от урагана Катрина в 2005 году составила 130 млрд. долларов.

Во всех этих странах была похожая ситуация, в частности, с разрушенной гражданской инфраструктурой, большим количеством ВПЛ, беженцев и т.д. Так, в Хорватии были разрушены и повреждены более 10% всей жилой площади. А в Украине Россия разрушила жилищный фонд, который мы строили пять лет, отметила Шуляк.

Как следствие войны в Боснии и Герцеговине в конце 90-х годов прошлого столетия общая сумма ущерба составила около 200 млрд долларов. Не менее сложной была и демографическая ситуация – более 2 млн ВПЛ, уменьшение населения на 23%. Впрочем, страна сумела достаточно быстро успешно восстановить жилищную и критическую инфраструктуру – за несколько лет треть жилья, большинство инфраструктуры восстановлено на довоенном уровне. Еще за год – 80% домов, школ, систем водоснабжения, дорог, телекоммуникаций и электроснабжения, говорится в исследовании, представленном ЭВА.

Как свидетельствуют цифры, приведенные в исследовании, в таком же темпе восстанавливалась, например, Япония после землетрясения Кобе в 1995 году - там было отстроено 134 тысячи квартир и частных домов - в течение 4 лет. Но, украинский опыт - например, программы "єВідновлення", другие страны также уже хотят адаптировать под себя на случай стихийных бедствий”, - рассказала Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что все эти страны проходили сложный путь обновления, но их опыт может и должна использовать Украина, предварительно адаптировав к своим реалиям. В частности:

Украина должна активно привлекать общественности и консультации по реальным локальным потребностям, как было в Ираке;

вводить налоговые преференции на деоккупированных территориях, как было в Хорватии;

Перейти с реагирования на катастрофы на устойчивую • мощную систему управления, перманентную подготовку, как было в США, а в Украине уже реализуется в рамках концепции «Лучше, чем было»;

По максимуму укрепить местное самоуправление, как это было в Хорватии.

Как свидетельствуют данные, приведенные в исследовании ЭВА, показательным для Украины опытом, может быть восстановление в Боснии и Герцеговине. Там этот процесс характеризовался рациональной оценкой приоритетов восстановления, наработкой стратегического видения восстановления, обеспечения прозрачности процедуры и правило не концентрироваться на физическом восстановлении. Мы собственно это тоже взяли за основу, в частности, все восстановление должно восстанавливаться по правилу Build Back Better, то есть “Лучше, чем было”, - отметила Шуляк.

Также украинские общины разрабатывают программы своего комплексного восстановления – ПКВ. Сейчас к этому процессу присоединились более 200 украинских общин. А прозрачность и подотчетность внедряется в эти процессы в экосистеме управления восстановлением DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), которая должна обеспечить единый цифровой маршрут для всех проектов восстановления Украины в рамках законопроекта "Об основных принципах восстановления".

Впрочем, во многом над направлением реализации правил и принципов Украине еще предстоит работать. В частности, для стимулирования бизнеса возвращаться в Украину и ее деоккупированные территории.

"Это типичный опыт для стран, на которые опирались авторы исследования. Поэтому в правительственном законодательстве по восстановлению - законопроект об основных принципах восстановления, предусмотрены преференции для бизнеса, который будет работать в пострадавших общинах. Также для них предполагают вводить низкие процентные ставки на кредиты", - резюмировала Шуляк.

Напомним, на нужды восстановления общин предусмотрено около 1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, которая предусматривает получение Украиной 50 миллиардов евро к 2027 году. Эти средства – 1 млрд евро, пойдут в общины напрямую, поэтому очень важно, чтобы они были максимально готовы к реализации качественных проектов на местах. Для этого общинам нужны люди, имеющие навыки проектного менеджмента, которые знакомы с вопросами экономического характера, взаимодействия с международными партнерами.