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Принципы большого восстановления: как основные стандарты помогают Украине уже сейчас

Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Восстанавливать и отстраивать страну после последствий великой войны планируют по 14 ключевым принципам, включая безопасность, инклюзивность и антикоррупционные предохранители в проектах на первом месте.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Более тысячи представителей разных сообществ и местных властей приобщились к публичному обсуждению основных принципов восстановления, чтобы совместно наработать единый взгляд на восстановление Украины.

"К обсуждению основных основ восстановления присоединились представители бизнеса, органов местного самоуправления, ветеранского сообщества, общественных организаций. Мы говорили о 14 основных принципах восстановления и об антикоррупционных предохранителях, ведь мы не можем позволить себе никакого промаха в процессе восстановления", - сообщила Шуляк.

По ее словам, одним из главных принципов восстановления должна стать энергоэффективность.

"У нас действует закон, касающийся введения минимальных стандартов энергоэффективности зданий и сооружений. Все процессы нового строительства, восстановления или ремонта обязательно должны учитывать эти стандарты. Вопрос энергоэффективности сейчас стоит на уровне вопросов безопасности, и выполнение стандартов энергоэффективности будет ключевым", – заверила парламентарий.

Она добавила, что не менее важным будет стандарт безопасности.

"Сегодня мы говорим о новой системе гражданской защиты, системе укрытий и использовании сооружений двойного назначения. Будет создан новый реестр всех сооружений, входящих в систему гражданской защиты. А во время строительства обязательно должно быть предусмотрено обустройство укрытий", - подчеркнула глава профильного парламентского комитета

Также одним из главных стандартов обновления страны должен быть вопрос безбарьерности.

"Недавно было исследование, и 83% украинцев назвали безбарьерность новой ценностью для Украины. И оно должно быть не только физическое, но и образовательное, цифровое, социальное", - отметила Шуляк.

Она напомнила, что парламент принял уже многие законопроекты, внедряющие основные принципы и основы восстановления и восстановления страны. Главное - выполнять эти законы и работать над тем, чтобы утвержденные стандарты не оставались только на бумаге.

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