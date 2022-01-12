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Принцип "нічого про Україну без України" має бути посилений поглибленням санкцій проти Росії, - Кличко

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Київ, Середа 12 січня 2022 18:12
Принцип "нічого про Україну без України" має бути посилений поглибленням санкцій проти Росії, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Допомога західних партнерів у посиленні обороноздатності України, розвитку її енергетичної незалежності та економічної стійкості - це той мінімум, якій потрібен для того, щоб Росія зрозуміла високу ціну вторгнення до України. Українці готові себе захищати, але світ має пам’ятати, що безпека України - це гарантія його безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "УДАРу", мера Києва Віталія Кличка.

"Ми вдячні західним партнерам за дотримання принципу "нічого про Україну без України". Але дипломатичні зусилля мають бути підсилені іншими заходами. Зокрема, продовженням і поглибленням санкцій проти Росії. Також Україна потребує допомоги у посиленні її обороноздатності, розвитку енергетичної незалежності та економічної стійкості країни. Це той мінімум, якій потрібен для того, щоб Росія вже сьогодні розуміла високу ціну для неї вторгнення до України. Українці готові себе захищати. Але світ має пам’ятати, що безпека України - це гарантія його безпеки", - заявив Кличко.

Він зазначив, що вимоги Росії на перемовинах у Женеві, подані у зверхній та безапеляційній формі, свідчать про те, що керівництво цієї держави не налаштоване на діалог. Мета Кремля - знайти привід для звинувачення США, ЄС і НАТО у зриві переговорного процесу, щоб виправдати свою агресивну поведінку на кордонах України, вважає Кличко.

Лідер "УДАРу" підкреслив, що жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України бути не може.

"Росія не має жодного права диктувати свої умови співтовариству демократичних країн та визначати зовнішню політику суверенних держав. Україна однозначно заявила про своє прагнення стати частиною європейської та євроатлантичної спільнот. Європейський вектор розвитку - це не вибір української влади, а вибір українського народу. Сьогодні рівень підтримки українцями руху до ЄС та НАТО досяг свого історичного максимуму і продовжує зростати. Про це свідчать соціологічні опитування. Тому жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України бути не може - наш курс не залежить і не має залежати від волі третіх країни", - заявив Кличко.

Як повідомлялось, мер Києва Віталій Кличко провів нараду із заступниками голови КМДА, керівниками Департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками головного командування Збройних сил України, поліції столиці.

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Віталий Кличко
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