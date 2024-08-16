Приморский край РФ остался без света: что известно
В Приморском крае России наблюдаются проблемы со светом. Ряд городов обесточен, фиксируют проблемы со связью и в работе электронных сетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Ряд российских СМИ и Telegram-каналов сообщили, что Приморский край остался без света в пятницу, 16 августа. Электроэнергия исчезла во Владивостоке, Надеждинске, Фокино, Находке, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других районах.
В правительстве российского региона заявили, что якобы было отключение на сетях дальневосточной распределительной сетевой компании и, мол, идет восстановление.
"Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы - примерно час", - писали российские государственные СМИ.
Причиной обесточивания Приморского края называют якобы технологические нарушения Приморской районной электростанции.
Местные жители жалуются не только на отсутствие света, но и проблемы с мобильной связью и интернетом. Во Владивостоке, например, также остановились электрички, не работают банкоматы и светофоры.
Что этому предшествовало
Напомним, что в июле 2024 года в России фиксировали массированные отключения света, в том числе на юге страны, в Дагестане, на Северном Кавказе. Также были проблемы в оккупированном Крыму.
Этому предшествовал масштабный сбой в работе Ростовской АЭС. Сообщалось, что без света было около миллиона потребителей.
В Краснодаре наблюдались не только массированные проблемы со светом, но и подачей воды. Жители даже устраивали митинг, который завершился задержаниями.
Как и почему юг России остался без света - в материале РБК-Украина.
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