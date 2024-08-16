Приморский край РФ остался без света: что известно

В Приморском крае России наблюдаются проблемы со светом. Ряд городов обесточен, фиксируют проблемы со связью и в работе электронных сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Ряд российских СМИ и Telegram-каналов сообщили, что Приморский край остался без света в пятницу, 16 августа. Электроэнергия исчезла во Владивостоке, Надеждинске, Фокино, Находке, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других районах.

В правительстве российского региона заявили, что якобы было отключение на сетях дальневосточной распределительной сетевой компании и, мол, идет восстановление.

"Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы - примерно час", - писали российские государственные СМИ.

Причиной обесточивания Приморского края называют якобы технологические нарушения Приморской районной электростанции.

Местные жители жалуются не только на отсутствие света, но и проблемы с мобильной связью и интернетом. Во Владивостоке, например, также остановились электрички, не работают банкоматы и светофоры.