У Приморську вибухом рознесло двоповерховий будинок

Повідомляється, що сьогодні вдень до поліції Бердянська надійшло повідомлення про вибух в будинку в Приморську.

"На місці події з-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його власника. Чоловіку 1961 року надано медичну допомогу. Попередньо встановлено, що стався вибух газо-повітряної суміші при спробі власника будинку вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. В даний час триває огляд місця інциденту.

Фото: наслідки вибуху в будинку (zp.npu.gov.ua)