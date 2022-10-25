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Привиделись секты? В Совбезе РФ заговорили о "десатанизации" Украины

Фото: в Совбезе РФ заявили о якобы сотнях сект в Украине (kremlin. ru)
Автор: Артем Горовенко

В Совете безопасности Российской Федерации заговорили о якобы необходимости так называемой "десатанизации" Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В частности, российское агентство приводит выдержки из статьи помощника секретаря Совета безопасности России Алексея Павлова, которому привиделись "сотни сект, которые действуют в Украине".

"Полагаю, что с продолжением "специальной военной операции" становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - отметил он.

Павлов вспомнил осквернение поклонного креста в Киеве в 2015 году. По его мнению, это стало якобы свидетельством действий язычников и "Церкви сатаны" (контркультурная группа, основанная в США).

Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявлял, что война против Украины не закончится, когда завершится "спецоперация". По его словам, "кадыровцы" не покинут Украину и продолжат "бороться с шайтанами".

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