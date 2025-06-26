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"Призраки" ГУР уничтожили систему С-400 в Крыму (видео)

Фото: вражеская система ПВО С-400 (doblest.club)
Автор: Карина Левицкая

Украинские дроны спецподразделения "Призраки" успешно поразили российскую систему ПВО С-400 во временно оккупированном Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

"Дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму", - рассказали в разведке.

На видео сотрудники разведки показали кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "Триумф".

В общем под удар разведчиков попали:

  • две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;
  • две РЛС обнаружения 91Н6Е;
  • пусковая установка комплекса С-400.

"Радары - это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными", - отметили в ГУР.

РЛС ЗРК С-400 "Триумф"

Заметим, что радиолокационная станция (РЛС) Зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" является важной составной частью системы противовоздушной обороны, разработанной Россией.

РЛС этого комплекса способна обнаруживать и сопровождать различные воздушные цели, такие как самолеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты и другие воздушные объекты.

Известно, что РЛС С-400 может одновременно обрабатывать большое количество целей, что позволяет обеспечить высокий уровень интеграции с другими ракетными системами и средствами управления, позволяя эффективно осуществлять защиту от воздушных угроз на всех уровнях.

Она использует несколько типов ракет, способных уничтожать цели на разных расстояниях и высотах, от чего зависит успешность борьбы с многозадачными и разнообразными угрозами.

Этой весной в оккупированном россиянами Крыму, недалеко от города Саки, была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

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