Під Прилуками за програмою президента відремонтували міст через Удай

"Старому мосту через річку Удай було більше 40 років. Довжина мосту - 64 метри. Серед місцевих він був однією з популярних весільних фотолокацій", - розповіли в Автодорі.

Демонтаж старого мосту і створення нового виконали за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Вся конструкція мосту вже готова. Минулого тижня дорожники уклали вирівнюючий шар асфальтобетону та готуються влаштувати останній, верхній шар з щебенево-мастикового асфальтобетону.

"Оновлений міст через річку Удай під Прилуками повністю відповідатиме сучасним нормам безпеки та транспортних навантажень. Встановлюються нові опори, прогонова будова, на мосту влаштовується шар гідроізоляції, асфальтується проїзна частина, проводиться антикорозійний захист конструкцій, укріплюють укоси земляного полотна, облаштовують водовідвід, ремонтують підходи до мосту, встановлять бар'єрне огородження та мостову огорожу", - коментує Служба автомобільних доріг.