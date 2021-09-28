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Додаток "Дія" активно використовують 7 млн українців, - Федоров

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Вівторок 28 вересня 2021 12:43
Додаток "Дія" активно використовують 7 млн українців, - Федоров Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Вже 7 млн українців активно використовують додаток "Дія". За останній місяць додалося більше 1 млн користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Фантастичний темп зростання. 24/7 наша команда працює над новими послугами і стабілізацією тих, які запустили", - написав Федоров.

За його словами, паралельно з модернізацією державних реєстрів, які знаходяться в управлінні інших міністерств, Мінцифри знайшли можливості для розширення контакт-центру, щоб створити швидкий і якісний сервіс.

"Ми готуємо пул нових послуг, які ви точно чекали, а деякі навіть вас приємно здивують", - зазначив глава Мінцифри.

Нагадаємо, нещодавно в "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати.

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Михайло Федоров Дія
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