Додаток "Дія" активно використовують 7 млн українців, - Федоров

Вже 7 млн українців активно використовують додаток "Дія". За останній місяць додалося більше 1 млн користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Фантастичний темп зростання. 24/7 наша команда працює над новими послугами і стабілізацією тих, які запустили", - написав Федоров.

За його словами, паралельно з модернізацією державних реєстрів, які знаходяться в управлінні інших міністерств, Мінцифри знайшли можливості для розширення контакт-центру, щоб створити швидкий і якісний сервіс.

"Ми готуємо пул нових послуг, які ви точно чекали, а деякі навіть вас приємно здивують", - зазначив глава Мінцифри.