"Прикривалися" поліцейськими: у Дніпропетровській області викрили наркосиндикат

У Дніпропетровській області правоохоронці припинили діяльність наркосиндикату. Члени банди розповсюджували наркотики під "прикриттям" колишніх та діючих поліцейських.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Злочинна організація виготовляла та розповсюджувала наркотики на території Дніпропетровської області з відома окремих поліцейських, зокрема керівної ланки. Крім того, одному з посадовців поліції інкриміновано катування осіб", - пише пресслужба поліції.

Організаторами наркосиндикату виявилися двоє осіб: 32-річний уродженець Грузії та 60-річний колишній поліцейський, який раніше був першим заступником начальника УМВС в Дніпропетровській області. До синдикату входило чотирнадцять осіб, серед яких були чоловіки й жінки віком від 21 до 47 років. Кожен з членів банди мав власні зобов’язання.

"Колишній посадовець міліції консультував лідера злочинної організації щодо методів конспірації, планів правоохоронців щодо документування, підказував точки оптової закупівлі наркотиків та прекурсорів і місця їх виготовлення", - додає пресслужба.

Також 60-річний правоохоронець передавав частину прибутку 43-річному поліцейському у відставці - колишньому начальнику одного з підрозділів в Управління протидії наркозлочинності, який виступав посередником між синдикатом й поліцейськими.

"Серед спільників, які за систематичну грошову винагороду не вживали заходів реагування та покривали протиправну діяльність, були старший оперуповноважений Дніпровського районного управління поліції та один із посадовців поліції міста Синельникове, який до недавнього часу також перебував на керівній посаду в поліції Павлограда", - відзначає пресслужба.

Поліція провела більше 40 санкціонованих обшуків під час яких було вилучено устаткування для виготовлення наркотиків, записи психотропних речовин, наркотичні засоби, прекурсори й гроші від збуту.

Фото: у Дніпропетровській області викрили наркосиндикат (ssu.gov.ua)