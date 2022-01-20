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Прикрив від вибуху гранати. Військовий врятував життя побратиму на полігоні

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Четвер 20 січня 2022 21:12
Прикрив від вибуху гранати. Військовий врятував життя побратиму на полігоні Фото: у Миколаївській області військовий врятував побратима від гранати (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколаївській області 25-річний військовий закрив собою побратима від вибуху гранати. Наразі його чекає медична реабілітація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу командування Сил логістики ЗСУ.

Інцидент стався на навчальному полігоні Миколаївської області. Під час проведення тренування з метання бойових гранат - один з військовослужбовців кинув гранату, яка скотилася на бруствер. Старший лейтенант Богдан Федосенко побачив це - миттєво відштовхнув від місця вибуху сержанта Романа Шубіна та закрив його собою.

"Внаслідок вибуху гранати старший лейтенант отримав осколкове поранення та травми. У військовому госпіталі йому надали всю необхідну допомогу. На військовослужбовця чекає недовга реабілітація, однак він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю", - пише пресслужба.

Після реабілітації, Федосенка, ймовірно, очікує заохочення від Головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що стали відомі імена військових, які загинули 10 січня, внаслідок підриву на міні на Донбасі.

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