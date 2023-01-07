Пограничники остановили очередную атаку врага под Бахмутом: ликвидирован командир

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Стрелковое подразделение оккупантов собиралось атаковать опорный пункт наших защитников, однако снайперы Госпогранслужбы не позволили им этого сделать. Точными выстрелами бойцы ликвидировали командира и пулеметчика", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска во время "перемирия" обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.

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