Пограничники остановили очередную атаку врага под Бахмутом: ликвидирован командир

Оккупанты предприняли очередную попытку штурма позиций ВСУ под Бахмутом. Украинские бойцы отбили атаку и ликвидировали российского командира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Украинские силы остановили продвижение вражеской пехоты на одном из направлений возле Бахмута.
"Стрелковое подразделение оккупантов собиралось атаковать опорный пункт наших защитников, однако снайперы Госпогранслужбы не позволили им этого сделать. Точными выстрелами бойцы ликвидировали командира и пулеметчика", - рассказали в ГПСУ.
Потеряв управление подразделением, оккупанты не осмелились наступать и отошли.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска во время "перемирия" обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.
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