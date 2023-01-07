RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники остановили очередную атаку врага под Бахмутом: ликвидирован командир

Фото: пограничники остановили очередную атаку врага под Бахмутом, убив российского командира (dpsu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты предприняли очередную попытку штурма позиций ВСУ под Бахмутом. Украинские бойцы отбили атаку и ликвидировали российского командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинские силы остановили продвижение вражеской пехоты на одном из направлений возле Бахмута.

"Стрелковое подразделение оккупантов собиралось атаковать опорный пункт наших защитников, однако снайперы Госпогранслужбы не позволили им этого сделать. Точными выстрелами бойцы ликвидировали командира и пулеметчика", - рассказали в ГПСУ.

Потеряв управление подразделением, оккупанты не осмелились наступать и отошли.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска во время "перемирия" обстреляли Бахмут и район. В результате вражеских ударов два человека погибли, а еще 13 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаБахмутРоссийская ФедерацияВойна в Украине