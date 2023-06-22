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Пограничники уничтожили вражеский беспилотник в Харьковской области (фото)

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Харьковская область, Четверг 22 июня 2023 15:20
Пограничники уничтожили вражеский беспилотник в Харьковской области (фото) Фото: Военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники в Харьковской области недавно уничтожили вражеский беспилотник, который направлялся вглубь территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничные подразделения в составе Сил обороны Украины вместе с другими украинскими защитниками продолжают защищать Родину и дают достойный отпор российским оккупантам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на днях, в Харьковской области во время выполнения боевого задания, пограничный наряд, который нес службу на одном из направлений, заметил приближение вражеского коптера, который незаконно пересек государственную границу и направлялся вглубь территории Украины.

"Охранники границы открыли огонь и превратили "птичку" в кучу хлама", - пояснили в ГПСУ.

Вражеский беспилотник не дошел до цели, а значит благодаря слаженным действиям и умелой стрельбе украинских пограничников были спасены человеческие жизни.

Ситуация в Харьковской области

Российская армия в начале вторжения захватила часть территорий региона, однако осенью прошлого года ВСУ освободили почти всю область.

Оккупанты регулярно обстреливают приграничные города села, а также наносят удары по самому городу Харькову.

Недавно оккупанты обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.

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