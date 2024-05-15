Пограничники уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1" и показали эффектное видео

Уничтожение техники и живой силы войск РФ

Напомним, недавно силы ГПСУ совместно с НГУ уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21". Свою работу они показали в сети.

Также мы сообщали, что украинские пограничники из сорвали наступление россиян на Бахмутском направлении на тяжелой технике.

Накануне мы рассказывали, как украинские защитники Сухопутных войск уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.

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