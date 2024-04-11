Пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ (видео)

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 55 боевых столкновений. Враг активно штурмовал позиции защитников на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, ВСУ нанесли российским оккупантам существенные потери в бронетехнике во время пятимесячных боеприкосновений вблизи Тернов, а захватчики продолжают попытки продвигаться в сторону Часова Яра.

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